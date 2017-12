Ombrelline a rischio: ecco la nuova Formula 1

15 dicembre 2017

Donne e motori: il celebre binomio è a rischio, almeno in Formula 1! Le famose ombrelline dall'anno prossimo potrebbero non esserci più sulla griglia di partenza e sul podio. Niente belle ragazze con tacchi alti e spacchi vertiginosi: una vera e proprio rivoluzione. Liberty Media, nuova proprietà del circus, ci sta pensando seriamente: "Molte persone ritengono passata la tradizione delle ragazze in griglia. Altre la trovano qualcosa che deve restare. Quando avremo tutti i punti di vista, prenderemo una decisione per il bene dello sport", hanno detto Chase Carey e Ross Brawn.