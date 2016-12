Motori, Mark Webber ha annunciato il ritiro

13 ottobre 2016

Mark Webber ha annunciato che si ritirerà dalle corse automobilistiche al termine della stagione di endurance, fissata per il 19 novembre in Bahrain. La squadra per cui corre, la Porsche, ha aggiunto che l'ex pilota di Formula Uno diventerà un "rappresentante speciale" della casa automobilistica per eventi mondiali e sarà un consulente. L'australiano ha alle spalle 215 gare in F1 tra Minardi e Red Bull prima del ritiro nel 2013.