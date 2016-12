Montezemolo si arrabbia: "Io tifoso sfrenato della Ferrari"

''Sono stanco delle strumentalizzazioni. Dico sempre e solo 'Forza Ferrari!''. Luca di Montezemolo, ex presidente della 'Rossa', al termine dell'assemblea di Unicredit manifesta all'Ansa amarezza per le polemiche degli ultimi giorni. ''Sono vicino con tifo sfrenato - aggiunge - all'impegno di tutta la scuderia, a ogni livello''.

Lunedì, dopo l'amaro Gp di Spagna col terzo posto di Vettel lontano, troppo lontano dalle Mercedes di Rosberg e Hamilton, c'erano state parole poco simpatiche da parte di Fernando Alonso nei confronti della Rossa, e lo stesso Montezemolo aveva detto che con la crisi degli altri team, a parte la Williams, la "Ferrari in ogni Gp ha il podio garantito". La somma era stata: Alonso e Montezemolo, il dente avvelenato verso la Ferrari. E Montezemolo, ovvio, non ha gradito. Manifestando, ora, il suo disappunto e il suo punto di vista. Di primo tifoso Ferrari.