Mick Schumacher: "Mio padre è il mio idolo, sogno il titolo in Formula 1"

29 marzo 2017

Mick Schumacher punta in alto. E lo fa seguendo le orme di un grande esempio. "Il mio idolo è papà, semplicemente perché lui è il migliore, è il mio modello", ha spiegato alla tv tedesca RTL il figlio del sette volte iridato in F1. "Voglio diventare campione del mondo di Formula 1, credo che non sia un desiderio insolito per un giovane pilota - ha aggiunto Schumi Jr -. In questo momento non so cosa ci riserverà il futuro, poi vedremo".