Mercedes, Rosberg: "Magari le Ferrari si sono nascoste"

27 novembre 2015

Nonostante il miglior tempo, Nico Rosberg sembra non fidarsi delle Ferrari. "Credo che sarà una lotta tra me e il mio compagno, ma magari le Ferrari si sono nascoste e in qualifica mostreranno le loro carte. Comunque, andiamo forte, abbiamo fatto un bel lavoro sul giro e sul passo gara. Siamo messi bene. Con le gomme morbide è stato difficile, mentre con le dure mi sono trovato bene. Non sono mai tranquillo, si può sempre migliorare", ha detto.

Lewis Hamilton sa che per stare davanti a Rosberg avrò bisogno di fare dei miglioramenti. "Ho fatto qualche cambiamento e mi sento un po' meglio, ma serve di più per le terze prove. Il passo gara non è sembrato buono, ma per la gara cambia sempre. Farò dei cambiamenti che serviranno per limitare il graining", ha spiegato l'inglese.