Mercedes, Rosberg frena: "Rinnovo? Non c'è fretta"

28 giugno 2016

Nico Rosberg non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il team Mercedes di Formula 1 che è in scadenza alla fine della stagione in corso, ma il pilota tedesco non sembra preoccupato: "Non c'è niente di nuovo per ora. Nulla è cambiato, ma non c'è nessuna fretta", ha detto prendendo parte ad un evento sul circuito di Hockenheim, sentendosi probabilmente rafforzato dal primo posto nella classifica Mondiale.