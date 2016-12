Mercedes, Lauda: "Hamilton ha guidato come uno stupido" "Un incidente inaccettabile, così non va. Parlerò con Lewis e Rosberg"

15 maggio 2016

Niki Lauda infuriato per l'incidente durante il primo giro del GP di Spagna che ha messo fuori Rosberg ed Hamilton. Il presidente non esecutivo della Mercedes AMG F1, a caldo, ha puntato il dito contro l'inglese: "Lewis è stato troppo aggressivo, ha guidato come uno stupido. Per me lui ha più colpe rispetto a Nico". L'ex pilota austriaco non ci sta: "E' una cosa inaccettabile vedere due Mercedes fuori dopo poche curve".



Il pensiero di Lauda è chiaro, nessun giro di parole: "E' una cosa davvero stupida, sono molto deluso. Provocare un incidente al primo giro per la prima posizione è assurdo. I piloti sono pagati per vincere la gare, non per comportarsi così. Cosa dirò loro? Lo sentiranno".