Mercedes, Hamilton avvisa la Ferrari: "Posso vincere anche senza l'auto migliore"

10 maggio 2018

Lewis Hamilton è pronto per il weekend di Barcellona, dove si presenta da leader del Mondiale: "Spero che alcune cose provate nei test possano darci una posizione migliore - dice in conferenza stampa -. Aspetto di ritrovare quelle sensazioni di totale armonia". Il problema, per ora, è il feeling con la monoposto: "Difficile dire quale auto sia migliore tra Ferrari e Mercedes. Penso loro siano lievemente superiori solo in qualifica, ma io so di poter vincere anche senza l’auto migliore".

Il campione inglese è fiducioso dopo un avvio non troppo semplice: "Il tempo dirà se riuscirò ad avere il feeling perfetto con la vettura, io lo spero. Abbiamo lavorato parecchio, così come facciamo dopo ogni gara. A livello di conoscenza siamo in una situazione migliore rispetto a quella che avevamo nelle ultime quattro gare".



Hamilton ha poi commentato il trionfo di Fernando Alonso nel Wec alla 6 Ore di Spa: "Io non gareggerei in quella serie, anche se le vetture sembrano davvero belle - dice l'inglese -. Potendo scegliere andrei in MotoGP, una categoria davvero tosta. Prendete cos’è accaduto nell’ultima gara, è l’unica serie che seguo con passione e mi piace davvero molto. Ovunque io sia in giro per il mondo, trovo sempre modo per guardarla. Sono affascinato da quel tipo di piloti, che rischiano così tanto e guidano le moto in quelle piste. Sono contento per Fernando, ma non ne so abbastanza di quella serie per dare un giudizio".