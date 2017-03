Mercedes, Hamilton: "Sono affamato"

25 marzo 2017

Affamato di vittorie e... pizza. Lewis Hamilton ha aperto la stagione di Formula 1 conquistando la pole a Melbourne . "Sono affamato di vittorie e mi mangerei volentieri una pizza...", il commento a caldo dopo il giro perfetto in qualifica. "Ho fatto un giro molto solido, volevo iniziare la stagione in maniera forte", l'analisi del record della pista. La Ferrari si è avvicinata : "Non so come sono andati sul passo gara, ci sarà una battaglia vera, penso saremo molto vicini in gara".

Per l'inglese della Mercedes c'è anche l'insidia della partenza: "In passato era più semplice, ora è più difficile: molto dipenderà da quando si lascerà la frizione. Ho lavorato molto su questo aspetto per migliorare".



Di tutt'altro umore il compagno Valtteri Bottas: "Non sono soddisfatto del terzo posto in qualifica perché il mio obiettivo era un altro. Siamo in una buona posizione di partenza ed è sorprendente vedere le Ferrari così veloci. Non ho fatto un giro perfetto e questo è il motivo del mio ritardo da Hamilton. La gara sarà difficile, ma vogliamo fare doppietta Mercedes".