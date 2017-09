Mercedes, Hamilton: "La macchina ha poca aderenza"

29 settembre 2017

Allarme rosso in Mercedes. Venerdì nero per il team con Hamilton e Bottas lontani dalle Ferrari. Lewis è uscito dalla sua monoposto preoccupato: "Macchina con poca aderenza, non avevamo il passo per stare con i migliori. Non so se riusciremo a risolvere tutto entro le qualifiche. Siamo stati anche sfortunati perché abbiamo perso il primo turno di libere. Sarà difficile perché al momento non sappiamo in quale direzione andare".



A fargli eco sono arrivate anche le parole di Toto Wolff in conferenza stampa: "È stata una giornata molto difficile per noi, abbiamo faticato fin dall'inizio: sul bagnato e anche sull'asciutto. L'auto è sblianciata e scivolosa su tutto il tracciato. Gli pneumatici si surriscaldano... c'è un Gremlin in macchina. Rispetto a Singapore è un tracciato completamente diverso, possiamo paragonarlo a Silverstone dove eravamo competitivi, ma c'è un problema fondamentale con l'auto che dobbiamo scoprire".