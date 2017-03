Mercedes, Hamilton: "Abbiamo un problema con le gomme"

26 marzo 2017

La mancata vittoria a Melbourne ha fatto suonare il campanello d'allarme in casa Mercedes. Toto Wolff ha sbattuto due volte i pugni nel box e a caldo non ha usato giri di parole: "La macchina non è andata veloce e abbiamo fatto un cambio gomme troppo presto". Hamilton dal podio, invece, ha spiegato: "In gara abbiamo fatto fatica con le gomme, ci siamo fermati prima perché non avevamo più aderenza".

"Congratulazioni alla Ferrari che ha fatto un lavoro fantastico in questo weekend. Anche noi abbiamo fatto un buon weekend come team, ma in gara abbiamo fatto fatica con le gomme. La strategia era quella di fermarsi al giro 19, abbiamo anticipato perché non avevamo più aderenza. Dobbiamo studiare i dati, ho faticato soprattutto all'inizio ma sono riuscito al secondo. Eravamo veloci per vincere la gara, ma nel traffico abbiamo fatto fatica. Avevo detto che la Ferrari sarebbe stata più veloce...", ha spiegato Hamilton un po' deluso in volto.



Arrabbiato il team principal Toto Wolff: "Sono molto emozionale come gli italiani. Siamo entrati tre e quattro giri troppo presto, abbiamo sbagliato. La Ferrari oggi era più veloce. Vettel era molto vicino. Oggi sono loro i vincitori. Bottas? È stato un weekend dove è cresciuto, è andato abbastanza veloce verso la fine della gara e sono felice".



Proprio Bottas è quello più soddisfatto del trio per il suo primo podio con la Mercedes: "Sono ovviamente felice, è la prima gara con questo team e voglio ringraziare tutti, ho avuto un'accoglienza fantastica. Abbiamo lavorato benissimo per questa prima gara, per essere pronti. Non tutto è andato alla perfezione soprattutto perché i nostri avversari sono stati più veloci di noi e questo significa che dobbiamo lavorare più duramente, siamo tutti pronti. Ho fatto una buona partenza con il podio e possiamo solo migliorare da qui in avanti, attendo con impazienza le prossime gare".