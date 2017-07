Mercedes, Bottas: "Un inizio positivo"

14 luglio 2017

E' stata una giornata positiva per Bottas, che ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere del GP di Gran Bretagna anche se il finlandese in gara dovrà poi scontare una penalità di cinque posizioni in griglia per aver sostituito il cambio. "Nella prima sessione sono subito stato vicino al bilanciamento ideale, quindi è stato un inizio positivo - dice il finlandese -. C'è ancora lavoro da fare per rendere la vettura più maneggevole".