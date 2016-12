Mercedes, Rosberg: "In Bahrain la pole non conta molto"

2 aprile 2016

In pista o a parole è sempre "guerra" tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Questa volta è stato il tedesco, secondo nelle qualifiche del GP del Bahrain, a lanciare una frecciatina al poleman e compagno di box: "Questo forse è il circuito dove la pole conta meno e vediamo cosa succede in gara". L'inglese non ha replicato, felice per la sua prestazione: "L'ultimo è stato un giro fondamentale. E' incredibile che siamo così veloci".