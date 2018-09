McLaren, Vandoorne via a fine stagione: Norris nel 2019

03/09/2018

Zak Brown ha salutato così Vandoorne: "Non gli abbiamo fornito gli strumenti per dimostrare il suo valore, sappiamo quanto talento abbia - le parole dell'ad McLaren -. La sua etica del lavoro è impressionante, gli auguriamo il meglio qualsiasi cosa farà". Poi il benvenuto a Norris: "Parte integrante del nostro piano di rilancio, ha già sviluppato una forte relazione con il team".



Questa la nota di Vandoorne: "Sono molto grato alla McLaren per avermi dato fiducia in questi cinque anni (aveva iniziato nello Young Driver Program, ndr), anche se non abbiamo raggiunto il successo che ci auguravamo me li sono goduti. Darò il massimo in queste ultime sette gare e poi vi annuncerò cosa farò in futuro".



Norris entusiasta della possibilità: "Ringrazio il team per questa opportunità, un sogno che diventa realtà. Per il resto del 2018, però, la mia attenzione rimane sul campionato di Formula 2".