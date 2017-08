McLaren, Vandoorne confermato per il 2018

23 agosto 2017

Nessun cambiamento, per ora, in casa McLaren. Il team di Woking ha confermato ufficialmente Stoffel Vandoorne anche per la stagione 2018. "Ringrazio la squadra per questo rinnovo - ha spiegato il pilota belga -. Adesso potrò concentrarmi totalmente sul lavoro avendo piena conoscenza di tutto dopo questa prima stagione da rookie". Alla McLaren resta invece ancora molto incerto il futuro di Fernando Alonso.