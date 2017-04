McLaren, Alonso vola negli Usa per preparare la "500 Miglia"

18 aprile 2017

Niente test di F1 in Bahrain per Fernando Alonso . Il pilota spagnolo è volato infatti negli Stati Uniti per unirsi al team "Andretti Autosport", con il quale il 28 maggio parteciperà alla mitica " 500 Miglia di Indianapolis ". "Vado a vedere come funzionano le cose - ha spiegato prima di partire -. E anche per rinfrescarmi un po' la testa ". Negli Usa Alonso prenderà visione di alcuni dati telemetrici e lavorerà anche al simulatore della Honda .

L'avventura a stelle e strisce di Nando, dunque, è cominciata. Mentre la quasi totalità del Circus della Formula 1 si è trattenuto in Bahrain per la prima due giorni di test a Mondiale in corso, il driver spagnolo ha deciso di andare negli Usa per stabilire un primo contatto con i vari componenti della squadra per cui correrà la "500 Miglia di Indianapolis". Un primo passo per saggiare da vicino le differenze con la F1 e iniziare a prendere confidenza con le Indycars. A Indianapolis Fernando prima analizzerà alcuni dati telemetrici relativi alla vettura che dovrà guidare, poi lavorerà al simulatore della Honda per capire i segreti dei circuiti ovali della categoria. Terminata questa prima fase, Alonso poi si trasferirà a Birmingham, in Alabama, dove nel fine settimana si terrà la prossima tappa della Formula Indy. Nel frattempo, in Bahrain, nei test di Formula 1 la McLaren schiereràOliver Turvey e Stoffel Vandoorne.