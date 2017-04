McLaren: Alonso correrà la 500 miglia di Indianapolis

12 aprile 2017

L'obiettivo di Alonso è quello di conquistare la Triple Crown, vincere Monaco, la 500 miglia di Indy e la 24 Ore di Le Mans: "Sono davvero felice di poter cogliere l’opportunità di essere al via della 500 miglia di Indianapolis con McLaren, Honda e Andretti Autosport è una delle gare più famose al mondo nel panorama del Motorsport, paragonabile solo alla 24 Ore di Le Mans e al Gran Premio di Monaco".



"Nel Principato sono salito due volte sul gradino più alto del podio, e una delle mie ambizioni è quella di vincere la Triple Crown che nella storia del motorsport è stata conquistata solo da Graham Hill. È una sfida difficile ma affascinante, e sono pronto ad affrontarla. Non so ancora quando correrò a Le Mans, ma un giorno ho intenzione di esserci. Ho solo 35 anni, e il tempo non mi manca".



Sarà una sfida nuova: "Non ho mai guidato una monoposto IndyCar così come non ho mai girato su un ovale super-speedway, ma sono fiducioso di poter imparare in fretta. Ho visto un sacco di gare IndyCar in televisione e online, ed è incredibile vedere quanta precisione di guida sia necessaria per correre a pochi centimetri con altre vetture ad oltre 350 chilometri orari. Mi rendo conto dovrò familiarizzare in fretta con un sacco di aspetti, e subito dopo il Gran Premio di Spagna volerò a Indianapolis per iniziare i test con la McLaren-Honda-Andretti a partire dal 15 maggio. Spero di poter percorrere molti chilometri, e so che potrò contare sui tecnici del team Andretti Autosport. Sarò orgoglioso di correre con loro, e ho intenzione di sfruttare la loro conoscenza il più possibile".



Appuntamento al 28 maggio, Alonso sarà a Indianapolis mentre il suo posto nel Principato di Monaco dovrebbe essere preso da Jenson Button. Ancora non c'è l'uffcialità, ma il terzo pilota McLaren è pronto a tornare in pista.