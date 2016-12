Massa non smette di correre: "Dtm, Endurance o Formula E"

9 ottobre 2016

Ancora quattro GP e poi Felipe Massa concluderà la sua esperienza in Formula 1 . Il pilota brasiliano, però, non ha nessuna intenzione di abbandonare il mondo delle corse, come ha rivelato lui stesso a La Gazzetta Sportiva: "Sul tavolo ci sono tre possibilitò: Mondiale Endurance, Dtm tedesco e Formula E. Sto valutando". L'ex Ferrari sarà presente ancora nel circus F1: "Andrò a qualche GP come uomo immagine di aziende e opinionista tv".

Il brasiliano della Williams ha ripercorso anche la sua carriera in una lunga intervista: "Ai miei nipotini racconterò la prima vittoria in Brasile, sul circuito dove sono cresciuto, dove da bambino andavo a vedere le gare in tribuna, dove ho cominciato a correre in kart. Tutto è successo a Interlagos, perciò trionfarci nel 2006 da pilota di F1, con la Ferrari, è stato il momento più bello. Mi sono sentito in Paradiso. Sono grato e orgoglioso della mia carriera. Non andrò mai in giro a fare il pianginho".



Felipe a corso a lungo con Schumacher: "Un momento speciale con lui? Quando ha vinto a Monza e ha annunciato il ritiro. Una sua decisione, ma so che l'ha fatto anche per dare un'opportunità a me. Ricordo la festa d'addio con la Ferrari, organizzata in Brasile da mia moglie Rafaela, fu una serata emozionante. Ora non è facile sopportare quello che è successo. Michael era un duro, a volte freddo, ma se gli piacevi diventava un grande fratello. Ho conosciuto suo figlio Mick, è una ragazzino d'oro con un cuore grande".



Ora la Ferrari è un po' in difficoltà: "C'è ancora tanto lavoro da fare e a Maranello lo sanno".