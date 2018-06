Marchionne insiste: "Se la F1 diventa spettacolo, noi usciamo"

13 aprile 2018

"C'è chi vuole considerare la Formula 1 più uno spettacolo che uno sport. Se andiamo in questa direzione noi usciamo". Lo ha ribadito, Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, rispondendo a un azionista sulla possibilità che la casa di Maranello esca dal circus. "E' molto prematuro ancora”.



E aggiunge. "Abbiamo avuto una proposta da Liberty Media dieci giorni fa, aspettiamo di vedere i dettagli, poi faremo la scelta giusta per la Ferrari", ha aggiunto. Marchionne sottolinea che "ci sono quelli che vogliono più spettacolo. Aziende come la nostra, e come la Merdedes, hanno tutto l'interesse a mantenere un alto livello di sviluppo tecnologico. E' importante che si prosegua su questa linea, capisco la preoccupazione aziendale: c'è chi vuole considerare la F1 più uno spettacolo che uno sport, ma se andiamo in questa direzione noi usciamo". E a proposito di Francesco Cigarini, il meccanico coinvolto nell'incidente con la Rossa di Raikkonen, Marchionne ha detto: "Sta bene e siamo in contatto con la scuderia. Sono cose che non dovrebbero succedere, ma purtroppo succedono. È tornato a casa e avrà un piano di recupero totale".