Marchionne: "Il miracolo Ferrari. Ora ci temono"

4 maggio 2017

"In Formula 1 abbiamo fatto progressi significativi, un recupero miracoloso dal 2016". Così il presidente del Cavallino rampante, Sergio Marchionne, in una conference call con gli analisti finanziari. "La Ferrari è di nuovo competitiva - ha sottolineato - e temuta dai nostri avversari". Dopo quattro Gran Premi, due trionfi e il primato di Vettel in classifica, ecco la voce del numero uno di Maranello. Il capo azienda ha sottolineato poi come le vittorie in F1 abbiano un "impatto enorme" sui risultati del Cavallino.