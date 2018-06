Le pagelle del GP del Canada: Vettel semplicemente perfetto

11/06/2018

SEBASTIAN VETTEL – VOTO 10 Semplicemente perfetto, così come lo sono stati la macchina e la squadra nel suo complesso. Un fine settimana di festa che riporta la rossa lassù in Canada 14 anni dopo Michael Schumacher, e Vettel, alla vittoria numero 50 della carriera, in testa al mondiale. VALTTERI BOTTAS – VOTO 8,5 Non è un fenomeno ma in un momento di difficoltà tecnica tiene comunque a galla la Mercedes, controllando gli attacchi di Verstappen nel finale. Insomma un numero due ideale per ogni squadra, ciò che purtroppo ora manca alla Ferrari.

MAX VERSTAPPEN – VOTO 8,5

Per una volta controlla la tempesta ormonale e la conseguenza logica è il podio di Montreal. Potrebbe essere il primo passo per il definitivo salto di qualità. Il suo talento è fuori discussione, ma per diventare un campione occorre il giusto compromesso tra istinto e razionalità al volante.



DANIEL RICCIARDO – VOTO 7,5

Guadagna una posizione al via saltando Raikkonen e un’altra ai box passando Hamilton. Un paio di guizzi utili a rendere meno amaro un fine settimana nel quale ha subito dal compagno di squadra.



LEWIS HAMILTON – VOTO 5,5

Pare in letargo, come spesso gli è capitato nella carriera prima di svegliarsi e bastonare la concorrenza nei momenti decisivi. Problemi della Mercedes a parte ha beccato di brutto da Bottas.



KIMI RAIKKONEN – VOTO 5

Ogni volta che si racconta della sua rinascita Kimi riesce a smentire la critica rientrando nel suo stato di apatia. Il contributo alla causa in rosso è impalpabile e se ne sono accorti anche i vertici della squadra. Per il 2019 l’alternativa è pronta: Daniel Ricciardo.