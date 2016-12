Lauda ironizza sulla Ferrari: "Se fanno gli spaghetti è colpa nostra?"

7 luglio 2015

Niki Lauda difende la Mercedes dagli attacchi di chi dice che la Formula 1 è diventata troppo noiosa. E, nel farlo, in un'intervista alla Bild, lancia una frecciata ironica alla Ferrari: "Non ne posso più delle polemiche - ha detto il presidente della Mercedes - Gli altri invece di lamentarsi dovrebbero fare macchine più veloci. Non è colpa nostra se alla Ferrari preferiscono buttare gli spaghetti invece di migliorare la propria auto".