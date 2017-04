La Sauber a Giovinazzi anche in Cina

3 aprile 2017

Antonio Giovinazzi è stato confermato alla guida della Sauber per il gran premio della Cina. A diffondere la notizia è stata la scuderia svizzera. Continua intanto il recupero di Pascal Wehrlein che però ha spiegato di essere lontano dalla forma migliore: "Per me la cosa più importante è che posso allenarmi per tornare al 100%. Speriamo che possa essere in Bahrain, ma, se non farò in tempo tornerò nel gran premio di Russia".