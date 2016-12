La Pirelli presenta le gomme per il 2017: "Più resistenti, larghe e veloci"

24 novembre 2016

Pirelli vuole dare il suo contribuito per rendere la Formula 1 più spettacolare. E così le gomme per il mondiale 2017 saranno più resistenti per favorire i sorpassi. "L'obiettivo di queste gomme - ha spiegato Paul Hembery , direttore Motorsport del gruppo - è quello di ottenere un degrado inferiore rispetto a oggi, e quindi consentire ai piloti di attaccare maggiormente''. Pneumatici più larghi che garantiranno anche maggiore velocità.

Nel corso della presentazione ad Abu Dhabi Hembery ha aggiunto: "Il lavoro continuerà anche nel 2017 per la definizione delle gomme 2018. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con i test iniziati ad agosto. Ora entriamo in una nuova avventura per la Formula 1. Non vediamo l'ora di provare le gomme larghe ai test di febbraio in Spagna, e soprattutto sulle monoposto 2017 che forniranno un aumento di carico aerodinamico e di prestazione che dovrebbe portarci a scendere di 2-3 secondi nei tempi sul giro".