La nuova vita di Rosberg: segue la F1 dal divano

25 marzo 2017

La nuova vita di Nico Rosberg tutta casa e famiglia. Il campione del mondo in carica di Formula 1 si è alzato presto per seguire in tv le prime qualifiche del Mondiale senza di lui. Il tedesco, bello comodo dal divano, ha twittato: "Sono eccitato per la Q3, Mercedes o Ferrari?". La pole è andata all'amico e rivale di sempre Hamilton... A Nico, però, la pista sembra non mancargli.