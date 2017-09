La McLaren saluta Honda: accordo di tre anni con Renault

12 settembre 2017

McLaren lascia Honda , il divorzio è firmato. L'ufficialità dovrebbe arrivare a Singapore questo weekend, ma intanto il sito britannico Autosport, racconta i dettagli di quella che è una clamorosa separazione. Clamorosa e attesa perchè il binomio McLaren Honda, dal 2015 ad oggi, non ha prodotto risultati. Anzi, la mancanza di prestazioni e affidabilità dei motori giapponesi ha fatto sprofondare il team in posizioni da bassa classifica.

Lasciando Honda McLaren avrebbe raggiunto un accordo triennale con Renault a partire dalla prossima stagione. Una mossa che sblocca molti dubbi sul futuro di Fernando Alonso. Lo spagnolo aveva fatto capire di non essere interessato a rimanere nel team senza una macchina competitiva, mostrando il suo interesse per un eventuale passaggio in Indy. Ora, con i nuovi motori, la prospettiva cambia e presto potrebbe arrivare un rinnovo pluriennale.