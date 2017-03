La Ferrari vince, Malagò e Gentiloni esultano

26 marzo 2017

L'Italia si è svegliata con il trionfo di Sebastian Vettel in Australia e anche Giovanni Malagò e Paolo Gentiloni hanno esultato per il successo della Ferrari. Il presidente del Coni ha commentato: "Sono molto orgoglioso e mi sono commosso quando Sebastian ha abbracciato tutta la squadra". Un tweet, invece, per il presidente del Consiglio: "Grandissima Ferrari, l'Italia che torna a vincere".