La Ferrari ricorda Gilles Villeneuve a 33 anni dalla sua scomparsa

La Ferrari si è presentata a Barcellona con il numero 27 stampato sulle camice, come messo in mostra dal team principal Maurizio Arrivabene. E' il tributo che Maranello ha voluto pagare a Gilles Villeneuve, l'indimenticato campione canadese morto l'8 maggio del 1982 in un incidente durante le prove del GP del Belgio a Zolder.