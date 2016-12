La Ferrari debutta a Wall Street

21 ottobre 2015

Giornata storica per la Ferrari. Le azioni del Cavallino, infatti, hanno debuttato a Wall Street. Per l'occasione a suonare la campanella che dà l'avvio alla seduta della Borsa di New York sono stati i vertici del gruppo Fiat Chrysler: dal presidente John Elkann, all'amministratore delegato Sergio Marchionne. All'apertura, le azioni di Maranello sono state quotate sopra i 60 dollari, contro un prezzo di collocamento di 52 dollari.