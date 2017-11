La Ferrari 2001 di Schumacher venduta all'asta per 6,4 milioni di euro

17 novembre 2017

La Ferrari di Michael Schumacher che vinse il GP di Monaco del 2001 è stata battuta all'asta dal gruppo di Sotheby's per sette milioni e mezzo di dollari, 6,4 milioni di euro. Le attese erano di un prezzo di vendita compreso tra 4 e 5 milioni di dollari durante la "Contemporary Art Evening Auction". Sotheby's ha sottolineato come sia la prima volta che un'automobile di questa valenza e rarità ("l'auto da corsa più sorprendente mai messa all'asta") viene inclusa in un'asta di opere d'arte.