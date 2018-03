La F1 pronta a sbarcare a Miami

1 marzo 2018

Miami si appresta ad abbracciare la Formula 1. Liberty Media, infatti, starebbe pensando di organizzare un GP proprio nella città della Florida. Per il 2019, però, potrebbe non essere l'unica novità in calendario: l'idea è quella di andare a correre anche in Vietnam per un programma sempre più fitto e avvincente.



Due circuiti cittadini e negli Stati Uniti stanno già studiando le soluzioni. A Miami è stato individuato il quartiere di Brickell per un percorso lungo 5 km. La Fia è già stata anche in Vietnam nella capitale Hanoi per capire la fattibilità della cosa. Arrivano conferme anche da Ecclestone che ha spiegato la strategia dei nuovi proprietari del circus. Una F1 più vicina alla gente in località di prestigio.