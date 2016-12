La Apple scende in pista: vuole comprarsi la Formula 1

15 luglio 2016

La Apple scende in pista. Il colosso di Cupertino avrebbe infatti deciso di presentare un'offerta alla Cvc, la società finanziaria britannica che detiene la maggioranza della Fom (la Formula One Management) per diventare azionista principale della Formula 1. Obiettivo: incrementare la visibilità nel mondo dei motori in vista dello sbarco sul mercato mondiale della Apple Car. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista inglese Joe Saward.