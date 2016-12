L'orgoglio di Hamilton: "E' la terza pole su tre qualifiche..."

14 maggio 2016

Lewis Hamilton grande protagonista del sabato di Barcellona. Con la pole position il campione del mondo ha voluto mettere a tacere tutte le critiche per un avvio di stagione un po' difficile: "Ringrazio il team, sono 3 pole su 3 visto che nelle altre due non ho potuto fare la qualifica finale. Sono molto contento. Nico era molto forte ma passo dopo passo sono riuscito a recuerare". Amarezza per Rosberg: "Sono deluso".