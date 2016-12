Jules Bianchi, il padre: "Nessun miglioramento"

13 luglio 2015

"Non c'è alcun miglioramento, la situazione è terribile, peggio della morte". E' sconsolato e rassegnato Philippe Bianchi, il papà di Jules, il pilota di F1 in ospedale da nove mesi dopo il tremendo incidente di Suzuka. Ai microfoni di France Info il padre del francese è stato chiaro: "I progressi dovevano esserci nei primi sei mesi, ne sono passati nove e Jules non si è mai svegliato. Col passare del tempo sono meno ottimista".