Il rammarico di Marchionne: "Senza quell'errore di Kimi... Chissà, Hamilton" Il presidente del Cavallino: "Sono contento, ma mi spiace per quell'errore al via. Sarebbe stato un altro Gp"

6 settembre 2015

Secondo Vettel: impeccabile dal primo all'ultimo giro. Quinto Raikkonen, partenza da incubo (ultimo), rimonta da celebrarsi come si deve. Il Ferrari-day a Monza. Ed ecco Sergio Marchionne che non nasconde un rammarico: "Peccato. Senza quell'errore alla partenza di Raikkonen, se Kimi fosse stato al suo posto al via e non ultimo... Chissà, magari il risultato sarebbe stato diverso e non sarebbe stato così facile per Hamilton. Peccato, ma queste sono ipotesi e ha ragione chi vince".

E poi: "Sono contento della bravura dei piloti, della qualità della macchina, del recupero di Raikkonen... Ma chi fa festa oggi non è la Ferrari". La Mercedes di Rosberg in fumo? "Significa che anche loro hanno qualche fragilità, significa fino a che punto sono arrivati i limiti della Formula Uno".

ARRIVABENE: TESTA BASSA, AVANTI COSI' Le parole di Maurizio Arrivabene: "Abbiamo dimostrato che questa è una squadra unita non è un 'one man team'. C'è umiltà e forza di andare avanti sempre meglio. Per il resto della stagione continuiamo così, piedi per terra e testa bassa".

INCHIESTA SULLA MERCEDES Subito dopo la fine del Gp, le voci della Mercedes sotto inestigazione per la non regolare pressione dei pneumatici. Voci senza precisi riferimento, un po' di confusione come è normale che accada in mancanza di notizie ufficialoi. Si è in attesa di precisazioni.

