I piloti di casa si preparano al Paul Ricard con F1 2018

21/06/2018

La Formual 1 torna a calcare l'asfalto del Paul Ricard per un GP di Francia che mancava dal 2008. Un problema in più per i piloti, che dovranno abituarsi a curve sconosciute. Avranno forse un piccolo vantaggio i francesi Romain Grosjean, Esteban Ocon e Pierre Gasly, nonché lo spagnolo Carlos Sainz della Renault, che hanno potuto provare la pista grazie al nuovo gioco F1 2018, in uscita il 24 agosto per PS4, Xbox One e Pc grazie a Codemaster.