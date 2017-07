I numeri certificano il calo Ferrari. Bottas e Ricciardo volano

Dieci gare, cifra tonda che permette di analizzare la prima parte della stagione dividendola in due sezioni di cinque Gran Premi. Lo scenario che ne emerge sottolinea il deciso calo delle prestazioni di Vettel. 104 punti conquistati fino a Barcellona, appena 73 da Montecarlo in poi, con un bilancio negativo di 31 punti. In calo anche Lewis Hamilton, 98 punti nelle prime 5 gare e 78 fino a Silverstone, per un disavanzo di – 20. Chi ha cambiato decisamente passo è Valtteri Bottas, 63 a 91 il confronto con un attivo di 28 punti.



Ma il record appartiene a Daniel Ricciardo, 37 a 80, con un differenziale di 43 punti. Identico, 49 a 49, il rendimento di Kimi Raikkonen. Dati che evidenziano la flessione complessiva della Ferrari contemporaneamente alla crescita di Bottas, il migliore nelle ultime cinque gare mentre la Red Bull potrebbe diventare pericolosa nella seconda parte della stagione, con Ricciardo capace di fare più punti di Hamilton e Vettel tra Montecarlo e Silverstone