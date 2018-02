I grid kids al posto delle ombrelline? Trionfa l'ostentazione del perbenismo

6 febbraio 2018

di Ronny Mengo @ronnymengo I grid kids vanno benissimo, ma si potevano tranquillamente aggiungere alle ombrelline, non sostituirle. C'è questo sacro fuoco dell'ispirazione della F1 per le giovani generazioni, tanto sventolato da Liberty Media? Benissimo: aggiungili. Fai entrare in griglia i piloti mano nella mano con i bambini, stile calcio, lasciando i sorrisi e i tacchi dodici delle ragazze. L'addio alle grid girls è l'apoteosi del finto moralismo di facciata . Uno stringersi la cravatta e ostentare con la mamma le buone azioni settimanali, in un momento storico dilaniato dalla bomba molestie sessuali.

Via le ragazze sbracciate per ripulirsi l'immagine e la coscienza, eliminare il rischio di cadere in tentazione licenziando in tronco la tentazione. Ragazze, peraltro, che decidono serenamente e volontariamente di fare questo lavoro - o di associarlo ad altri o allo studio - ben contente di guadagnare, divertirsi, vivere l'atmosfera elettrica di un fine settimana di gara.



L'ostentazione cela sempre questioni irrisolte: questa ostentazione di perbenismo tiene l'ombrello al trionfo dell'ipocrisia. Il tutto, ovviamente, senza minimamente coinvolgere le dirette interessate, incredule di fronte alla nuova battaglia 2.0 per cancellare la minigonna dopo tutte le lotte femministe per conquistarla.



L'ombrellina è da sempre un consapevole tassello dello show e nessuno si è mai sognato di costringerla ad esserlo. Il moralismo - non richiesto - in mondovisione finisce per ottienere il contrario di quanto si prefiggeva. I grid kids, poveri, non hanno colpe. E al netto delle polemiche già esplose - sul fatto di privilegiare bambini probabilmente già privilegiati (con famiglie cioè in grado di coprire le spese di uno sport caro e necessariamente elittario) - scivolano dentro un terreno minato loro malgrado. Dove per una manciata di tronfi soddisfatti si contano migliaia di increduli scontenti.