I fans di Hamilton in subbuglio, la Mercedes li placa

4 maggio 2016

Nessun favoritismo a Nico Rosberg contro Lewis Hamilton. In una lunga lettera indirizzata ai fan la Mercedes smentisce le ipotesi di complotto ai danni del pilota inglese. "Abbiamo saputo della grande frustrazione del web dopo i problemi di affidabilità vissuti a Sochi - scrive il team tedesco - Ma per noi queste emozioni vanno ben al di là della semplice frustrazione. Per la gente che ci guarda da casa, un weekend inizia al giovedì e termina alla domenica sera, e un brutto risultato può far male per qualche ora, sebbene poi la vita vada avanti. Per le oltre mille persone tra Brackley e Brixworth, invece, è questa la vita. Questi ragazzi e queste ragazze versano sangue, sudore e lacrime nelle corse giorno dopo giorno".



Per la Mercedes "Si vince e si perde tutti insieme". "Non esiste una squadra A o una squadra B, ma ogni singolo elemento del nostro staff si è guadagnato il diritto di essere annoverato all`interno dell`élite nel proprio campo di specializzazione".

Poi un chiarimento sull'affidabilità: "Siamo rimasti sorpresi e scoraggiati dal riscontrare di nuovo lo stesso inconveniente sulla MGU-H di Hamilton. Ma abbiamo mantenuto la calma e abbiamo prodotto uno sforzo monumentale per far arrivare in Russia (anche grazie all`aiuto di Ecclestone, ndr) le componenti che ci avrebbero consentito di mantenere la decima posizione, evitando di rompere il regime di parco chiuso".

"In gara, poco dopo il pit-stop, abbiamo ricevuto dei segnali d`allarme dalla MGU-K di Rosberg. Abbiamo speso diversi giri a rassicurarlo del vantaggio, cercando di tenerlo tranquillo prima di ricevere dalla Fia l`ok per informare Nico dei settaggi da impostare per tenere sotto controllo il problema. E quando ha segnato il giro veloce, al penultimo passaggio, eravamo ancora in modalità di sicurezza. Una dimostrazione del passo che aveva la nostra macchina in questo fine settimana!".