Hamilton, vittoria numero 50: "Nico, la lotta continua"

23 ottobre 2016

Entusiasmo per Lewis sul podio: "Pubblico incredibile ad Austin, è una gara speciale. Grazie mille di essere venuti. Mi sento bene, qui è un buon terreno di caccia per me, mi sento a casa. Il team ha fatto un ottimo lavoro e sono davvero contento. Morale? Posso continuare a fare il mio meglio. La battaglia con Nico continua e ci proverò fino alla fine. Sono molto fiero per la 50esima vittoria, sono qui da 10 anni e ho avuto tanti alti e bassi. Ho lavorato con persone di talento che mi hanno aiuto e devo ringraziare anche la mia famiglia. È surreale e non riesco ancora a crederci".



La partenza di Rosberg non è stata il massimo: " Rosberg: "Ho perso un po' di terreno, il secondo posto va bene. Avrei voluto vincere, ma non c'era storia. Ho pensato al titolo? Assolutamente no, ho spinto al massimo dall'inizio alla fine".



Sul terzo gradino del podio Ricciardo: "Ho fatto una bella partenza, volevo superare anche Hamilton... Ho perso il secondo posto con la virtual safety car, peccato ed è stato frustrante".



Delusione per Verstappen che è stato costretto al ritiro per problemi alla sua Red Bull: "Non abbiamo ancora capito cosa è successo, stiamo ancora indagando. Mi è sembrato qualcosa di bizzarro, speriamo non sia niente. Non penso che sia stato pericoloso girare in pista dopo il guasto, ero fuori traiettoria. Al pit stop c'è stato un equivoco per colpa mia: pensavo mi avessero detto di rientrare. Per fortuna che poi alla fine non ha condizionato il risultato".