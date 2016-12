Hamilton-Vettel, il 2016 accende la sfida

Si cercano, si osservano, vorrebbero tanto trovarsi per riuscire una volta per tutte a non stare insieme. Si seminano e si aspettano ma, fino ad ora, uno è sempre stato più veloce dell'altro, troppo più veloce dell'altro, per capire chi lo sia - in assoluto - veramente. È la locandina del film che non si decide ad essere appesa: pronta da mesi, anzi da anni, ma lì, sempre lì, non ancora sù. Abbiamo avuto una Red Bull troppo Red Bull per 4 stagioni, troppo anche per la McLaren di Hamilton o la sua Mercedes al debutto. Prima ancora abbiamo avuto un Vettel troppo giovane - due anni in meno di Hamilton, in quella/questa fase della vita contano molto - mentre Lewis abbagliava tutti, anno del signore 2008. Fino a oggi, con uno ancora troppo più veloce dell'altro, nonostante un avvicinamento graduale e intermittenti.