Hamilton-Vettel, è arrivata la stagione del grande duello

Hamilton e Vettel, dietro di loro il vuoto. Shanghai ha confermato che la lotta per il titolo 2017 avrà solo due candidati. I rispettivi compagni di squadra sono presenze invisibili, mentre la Red Bull pare un progetto ancora acerbo per offrire preoccupazioni ai due protagonisti di questo inizio stagione. In Cina Hamilton ha replicato con grande autorità alla grinta messa in pista da Vettel. Insomma trattasi di pareggio, sottolineato anche dal punteggio nella classifica del mondiale. La buona notizia è che la Ferrari ha ribadito il suo potenziale anche in Cina, in condizioni complicate da interpretare.