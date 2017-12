Hamilton va oltre la Formula 1

12 dicembre 2017

Nel futuro ci sono nuovi e sconosciuti progetti. Perché "la F1 è la massima esperienza che un pilota possa avere", ma "ho altre qualità che sto cercando di far crescere". Come ovvio Lewis Hamilton, fresco campione del mondo per la quarta volta in F1, non farà il pilota per sempre. Quello che evidentemente è meno chiaro è cosa lo aspetti una volta sceso dalla monoposto. Intervistato dal quotidiano brasiliano Uol Esporte, l'inglese della Mercedes ha spiegato: "Ho altre qualità che sto cercando di far crescere. Nutro interesse per altre cose, nelle quali so di essere molto bravo". Già, ma quali? Mistero.