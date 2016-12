Hamilton, una star non solo in pista

Lo rincorrono i paparazzi. Il fatto che accada negli States (e non nei giorni e nel luogo di gara) dà la misura della popolarità di Lewis Hamilton . Gli eroi di Formula 1 da quella parte del mondo passano spesso per degli anonimi signor nessuno. Hamilton si prende le copertine delle riviste di rumors come una star di primo piano perchè, oltre che con velocità e volante, ci sa fare negli ambienti che contano. Passa da una cena alla Casa Bianca accanto ad Obama (a traino della ex fidanzata Scherzinger), ai locali più vip di Los Angeles e New York.

Sceglie le spiagge di Miami per una corsetta pre-gara, le montagne del Colorado per divertirsi coi quod. Se festeggia il carnevale, è quello delle Barbados e accanto ha Rihanna, la donna più desiderata del pianeta. Si fa fotografare sul set di The Martian accanto a Ridley Scott che dirige il suo ultimo film con Matt Damon, flirta con MV Agusta ricordando il suo primo amore per le moto, suona al piano i pezzi di Adele, fa di Roscoe e Coco (i suoi due bulldog) delle celebrità planetarie. Il look? Tolti i morigerati tuta e casco della divisa d'ordinanza è un trionfo di scarpe borchiate, stivali a punta, camicie fiorate, canotte a rete, tatuaggi di forma varia e estensione crescente, catene, orecchini di diamanti e capelli ossigenati. Un'esplosione di linee e colori da farsi respingere all'ingresso del campo centrale di Wimbledon, perchè alla nobiltà inglese certe esuberanze non piacciono affatto. Soprattutto se ne frega di chi pensa che per essere considerati piloti seri sia necessario omologarsi. Ed ha ragione perchè in pista fa numeri da paura, raccogliendo numeri da record. come una star versatile e globale a cui non basta un solo argomento per sentirsi appagato e felice.