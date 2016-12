Hamilton: "Single e circondato da belle ragazze"

19 maggio 2015

Tutto pronto per il weekend più fashion: quello del GP di Monaco . E Lewis Hamilton , sempre alla moda, ha svelato un particolare interessante della sua vita privata: "Sono single, campione del mondo e sono circondato da belle ragazze. Figo, no?". In un'intervista a La Stampa, l'inglese della Mercedes si è aperto: "Rosberg e Vettel sono bravi, ma temo solo me stesso. E' un avversario che combatto di continuo".

Gli avversari non lo preoccupano più di tanto: "Comunque Nico è molto forte, soprattutto in qualifica, e Sebastian è un che ha vinto 4 Mondiali. Come minaccia li metto sullo stesso piano".

E Alonso è nelle retrovie: "In Australia, quando ho visto che noi eravamo primi e loro ultimi, mi sono detto: com'è possibile con gli impianti che hanno e con la lo storia? La McLaren è uno dei team che ha fatto la F1. Di sicuro tornerà competitiva, ma quando?".

Una cosa che non rifarebbe? "Non spenderei più 20 milioni di euro per un aereo".