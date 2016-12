Hamilton in esclusiva: "Ogni vittoria è diversa"

8 settembre 2015

Lewis Hamilton ha rilasciato un'intervista in esclusiva alla nostra Anna Capella. Qui di seguito una breve anticipazione, l'integrale andrà in onda domenica 13 settembre su Italia 1 nel corso di XXL-Sportmediaset.

"Il mio italiano? Non va benissimo, ho corso qui da piccolo con i kart insieme a Nico Rosberg e avevo meccanici italiani. Al ristorante provavo a ordinare una birra".

"Come è essere così vicino a Senna? Da bambino volevo essere come lui, ora non mi sembra essere reale essere così vicino ai suoi traguardi".

"Ogni vittoria ha un sapore speciale. Tutte le gare sono diverse e le emozioni cambiano, questo mi aiuta ad andare avanti. Altrimenti mi annoierei, ma non succede. Adoro questo sport".