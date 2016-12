Hamilton e Rosberg: "La Ferrari è una minaccia"

15 aprile 2016

Le libere del venerdì evidenziano una Ferrari in grande spolvero a Shanghai, con le Mercedes costrette a inseguire. "La Ferrari è forte, qui è una minaccia - dice Hamilton -. Sarà una battaglia più grossa che in passato. Abbiamo lavorato molto e non abbiamo grossi problemi di bilanciamento con l'assetto, ma con i freni che mi hanno fatto andare largo un paio di volte La penalità in griglia? Farò il massimo per minimizzare al meglio la retrocessione".