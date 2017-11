Hamilton: "Dopo Baku ho detto a Vettel di non mancarmi di rispetto"

19 novembre 2017

In un'intervista esclusiva concessa a "The Flying Lap" di Motorsport.tv, Lewis Hamilton ha parlato del contatto con Vettel in regime di safety car a Baku. "Quando ho parlato con lui, gli ho detto tipo: non mancarmi mai di rispetto così, altrimenti avremo dei problemi. Non avevo mai fatto questo con nessun altro - ha ammesso il campione del mondo -. Non so neanche cosa pensasse di fare, non sono mai stato in una situazione come quella".