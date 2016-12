Hamilton da... rivale: "Ha vinto dopo 18 anni. Non sono sorpreso" Papà Keke: "Ha rispettato le tre regole". Le altre reazioni

2 dicembre 2016

La scelta di Nico. Le parole di papà Keke. E poi di tutto il mondo della Formula 1 dinanzi alla scelta che ha sconvolto il prossimo futuro del Circus. A Motorsport.com. Keke Rosberg, campione del mondo nel 1982, ha spiegato. "Ci sono tre regole, le mie regole, per un pilota quando arriva in F.1, ovvero i traguardi da raggiungere. Vincere la tua prima gara, vincere a Montecarlo e vincere il titolo mondiale. È questo che ho sempre detto a Nico. Ora posso mettere una croce anche sull'ultimo punto. Ce l'ha fatta".



Papà Keke ha aggiunto, a proposito delle ultime stagioni di Nico. "Nel 2014 avrebbe potuto vincere il Mondiale. È sempre stato vicino a farlo. Naturalmente gli ultimi tre anni sono stati tosti".

A Lewis Hamilton, che ha detto che Nico è stato fortunato a vincere il titolo ha replicato: "Io ho pensato che Lewis fosse stato fortunato a vincere il titolo nel 2015 e nel 2015. Dunque perché non essere fortunati per una volta? Se si vuole vincere il Mondiale di F.1 non si può avere un sacco di sfortuna".

HAMILTON: "NON SONO SORPRESO" "E' la prima volta che ha vinto un titolo in 18 anni, quindi non è stata una sorpresa che abbia deciso di smettere". Così Lewis Hamilton ha commentato con i giornalisti prima del gala di premiazione della Fia a Vienna la decisione del compagno di scuderia Nico Rosberg di ritirarsi dalla Formula 1. "Ha anche una famiglia sulla quale vuole concentrarsi, vuole più figli, e la Formula Uno ti prende tanto tempo. Se mi mancherà la nostra rivalità? Certo", ha aggiunto l'inglese della Mercedes. "Sarà molto, molto strano e sarà triste non averlo in squadra il prossimo anno. Allo sport mancherà e gli auguro tutto il meglio. Naturalmente - ha proseguito il pilota - è un peccato che non potrò lottare per contendergli il titolo, ma è la sua scelta e io rispetto la sua decisione".

ARRIVABENE: "NON SO COMMENTARE" La notizia del ritiro del campione del mondo di F1 Nico Rosberg ha raggiunto anche l'aereo che da Francoforte porta ad Orlando, per le finali mondiali Ferrari, il capo della scuderia Maurizio Arrivabene. "Non sono in grado di commentare - ha detto con i giornalisti sullo stesso volo - ho saputo soltanto la notizia secca del ritiro, ma non ne conosco i motivi".

BRIATORE: "SONO SENZA PAROLE" "Ho appena visto la notizia e mi fa molto strano, e' inspiegabile, ma vediamo cosa succede, ribadisco non so che dire, se non che mi sembra molto molto strano". Questo il commento a caldo di Flavio Briatore, ex team manager della Renault - contattato da Radio Monte Carlo - sull'annuncio-shock del neocampione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg.

TRULLI: "HA SOFFERTO LA SFIDA CON HAMILTON" "Quest'anno ha speso tutto, così come negli anni precedenti. Lo ritengo una persona e un pilota estremamente intelligente, ha pesato la situazione. Credo non si sentisse più in grado di andare avanti". L'ex pilota Jarno Trulli ha commentato a Sky la decisione di Nico Rosberg di lasciare la F1. "Credo abbia sofferto una sfida eterna con un pilota più forte di lui (Hamilton, ndr) ma che è riuscito a domare nel 2016 - ha proseguito - E' stata una bella storia che sentiva di aver finito".

