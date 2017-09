Hamilton contro Trump: è polemica

29 settembre 2017

Dopo Nfl e Nba, anche Lewis Hamilton si è schierato contro Donald Trump. L'inglese della Mercedes l'ha fatto a suo modo postando un video su Instagram in cui un cagnolino violenta un pupazzo del presidente degli Stati Uniti d'America. Post che ha creato molta polemica e dopo pochi minuti è stato cancellato dal suo profilo. Lewis ha spiegato: "Non l'ho cancellato io perché stavo guidando...". Ora il numero 44 rischia una sanzione dalla Fia. La Federazione, infatti, non gradisce prese di posizione politiche dei piloti.